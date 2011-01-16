Есть два сайта на КМС ДЛЕ 9. Нужен скрипт, который автоматически выбирает новости из БД 1 сайта и постит их (наполняет БД) другого сайта. Предусмотреть возможность выбирать из какой категории первого сайта, какой даты ...
Проблема с кодировкой
Есть два движка CMS и чат.
Регистрация общая в CMS.
Чат копирует ники в свои таблицы, например в отдельную таблицу тех кто онлайн или в таблицу когда один юзер другого добавил в друзья. С никами на латинском все нормально, ники на кирилице не копируются или копируются но выглядят так "????????"
Многочисленные переустановки, смены движков CMS, изменение кодировки в БД не к чему не привели. Проблема где-то в скриптах чата.
Оплата только после положительного результата.
Указывайте цену.
В ЛС заявки не рассматриваю.
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