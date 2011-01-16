Проблема с кодировкой

Есть два движка CMS и чат.

Регистрация общая в CMS.

Чат копирует ники в свои таблицы, например в отдельную таблицу тех кто онлайн или в таблицу когда один юзер другого добавил в друзья. С никами на латинском все нормально, ники на кирилице не копируются или копируются но выглядят так "????????"

Многочисленные переустановки, смены движков CMS, изменение кодировки в БД не к чему не привели. Проблема где-то в скриптах чата.

Оплата только после положительного результата.

Указывайте цену.

В ЛС заявки не рассматриваю.