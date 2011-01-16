Модуль социальной сети

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Существует форум на phpBB. Требуется установить дополнительный модуль / отдельный двиг соц сети. Обязательно использовать существующую БД аккаунтов с форума. Только из готовых решений.

14 лет назад
bigzur
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров