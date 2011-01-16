Граббер-постер

1 - Будет грабить текст и картинки с сайтов (с возможностью выбора - с картинками или без) желательно с выбором шаблона для грабинга - например ворд прес, ставим в настройках шаблон такой-то, джумла такой-то, сомописные движки такой-то с возможностью добавления новых шаблонов.

2 - Грабить картинки с яндекса, гугла, яндекс фоток и порно галерей - должна быть возможность уменьшения картиной - тоесть парсер напарсил картинок в максимальном разрешении и создал в директории копию папки уменьшеных картинок в - 2-3-4-5 раз.

3 - Грабить видео архивы - ютуб, рутуб и парочку порно видео архивов типа порнохаб.

4 - Экспорт награбленного в DLE, джумлу, WP/ - С возможностью указания разделов, категорий для каждого матерьяла - статью 1 поместить в раздел такой-то статью номер 2 в такой-то

5 - Прикрутить синонимайзер.

6 - Чтобы в окне с тексто можно было перебирать синонимы с подсветкой - например слово которое было синонимизировано, подсвечено желтым цветом и с возможностью просмотра есть синонимы по данному слову в базе (базу я предоставлю). На счет картинок и видео тоже должен быть перебор замены.

7 - Делать обновления скрипта за дополнительную плат

Вот пожалуй и всё.