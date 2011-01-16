Есть два сайта на КМС ДЛЕ 9. Нужен скрипт, который автоматически выбирает новости из БД 1 сайта и постит их (наполняет БД) другого сайта. Предусмотреть возможность выбирать из какой категории первого сайта, какой даты ...
Повысить CTR баннера
Требуется специалист по программному увеличению CTR баннера.
Оставьте ICQ или почту в заявке или в личке.
Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ.
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