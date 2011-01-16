Необходимо сделать калькулятор расчета стоимости полиса страхования гражданской ответственности. Визуально должно быть нечто такое: http://quto.ru/osago/ , но несколько упрощенное (не нужно КБМ, тип транспортного средства только один, место жительства представлена 4 опциями и т.д.). ...
Нужна доработка приложения ВК на флеше
Нужно доработать приложение-сервис. Почти 1 в 1, как (app1976855).
Необходимо перевести приложение на другой сервис (отправлять смс через другое приложение).
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