Калькулятор страхования на сайт

Необходимо сделать калькулятор расчета стоимости полиса страхования гражданской ответственности.

Визуально должно быть нечто такое: http://quto.ru/osago/ , но несколько упрощенное (не нужно КБМ, тип транспортного средства только один, место жительства представлена 4 опциями и т.д.). То есть, необходимо, что бы расчет шел сразу, а не по нажатию кнопки рассчитать + подсвечивалось серым неактуальные опции.

+ необходимо, что бы после названия пункта был вопросик и при наведении на него вылетала подсказка (как в примере возле КБМ, но без клика).

Калькулятор следует внедрить в сайт на wordpress.

После расчета стоимости полиса необходима возможность его заказа. Тыцаем на кнопку "Заказать!" вылетает форма: Ваше имя, телефон, e-mail. Человек заполняет. Нажимает отослать и мне на почту приходит расчет калькулятора и заполненная форма запроса. Человеку на мыло тоже что то приходит.

Если поможет, на сайте установлен плагин WP Contact Form 7 , может как то на его базе?

Вот еще один из примеров http://genstrah.com.ua/goCalc.aspx (снова таки, без кнопки и только легковые авто).

Срок - два дня.

Исходные данные представлены в Excel http://dl.dropbox.com/u/2770884/OSAGO.xlsx :) По умолчанию необходимо оставить именно указанные в файле значения. Последние два значения сделать чекбоксом.