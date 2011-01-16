Шаблон для joomla

Необходимо сделать калькулятор расчета стоимости полиса страхования гражданской ответственности. Визуально должно быть нечто такое: http://quto.ru/osago/ , но несколько упрощенное (не нужно КБМ, тип транспортного средства только один, место жительства представлена 4 опциями и т.д.). ...