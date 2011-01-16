Разработка плагина QIP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Необходимо написание плагина под текущую версию qip 2010.

Конечная функция плагина удобный поиск клиентов в сети, цель сокращение времени расходуемое на добавление контактов, ответы на одни и теже вопросы, и еще ряд неудобных тайм-фрагов.

Немного о том что должен уметь плагин:

- автоматический поиск добавление и запрос авторизации контактов по заданным критериям (протокол MRA).

- сортировка контакт листа, по заданным критериям.

- повторный запрос авторизации неавторизованных пользователей.

- автоответчик с множеством настраиваемых вариантов ответа в автоматическом режиме (по ключевым словам).

- отправка заготовленных сообщений,

- удобное подобие заметки, на каждый контакт в списке... (планируется указывать номер телефона)

- ряд изменений в оповещение...

ТЗ начал составлять, думаю закончить в личной переписке непосредственно с разработчиком...

Просьба по разработке писать в

icq 435758256

m'agent [email protected]

цена может варьироваться в разумных пределах...

14 лет назад
leskont
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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