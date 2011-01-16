Нужен шаблон для joomla функционал как www.posterxxl.ru Ваши сроки и цена.
Разработка плагина QIP
Необходимо написание плагина под текущую версию qip 2010.
Конечная функция плагина удобный поиск клиентов в сети, цель сокращение времени расходуемое на добавление контактов, ответы на одни и теже вопросы, и еще ряд неудобных тайм-фрагов.
Немного о том что должен уметь плагин:
- автоматический поиск добавление и запрос авторизации контактов по заданным критериям (протокол MRA).
- сортировка контакт листа, по заданным критериям.
- повторный запрос авторизации неавторизованных пользователей.
- автоответчик с множеством настраиваемых вариантов ответа в автоматическом режиме (по ключевым словам).
- отправка заготовленных сообщений,
- удобное подобие заметки, на каждый контакт в списке... (планируется указывать номер телефона)
- ряд изменений в оповещение...
ТЗ начал составлять, думаю закончить в личной переписке непосредственно с разработчиком...
Просьба по разработке писать в
icq 435758256
m'agent [email protected]
цена может варьироваться в разумных пределах...
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