Вернуть DLE сайт в поиск Яндекса на прежнее место

Вернуть DLE сайт в поиск Яндекса на прежние позиции

Имею варез сайт - стала посещаемость 2500 уников в сутки и сайт резко исчез из поисковика Яндекс, а именно этот поисковик приводил основных посетителей.

Суть моей проблемы - определить проблему, что повлияло на вылет из поиска, устранить эту проблему и вернутьсайт в поиск на прежние места.

Срок исполнения - неделя, думаю хватит, чтобы понять появляются ли страницы сайта в поиске или нет.

Поставил оплату 10 у.е.

Реально рассмотрю иные предложение тоже, т.к. не имею понятия сколько денег предлагать