Контекстная реклама. Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок237 просмотров

Ищу человека с опытом работы в контекстная рекламе ЯД.

Суть работы - набивка групп объявлений отвечающие определенным требованиям.

Конкретный пример такой группы объявлений - покажу.

Потребность в такой работе = постоянна.

Подробности охотно расскажу по скайпу.

Отпишите пожалуйста как Вы оцениваете стоимость часа Вашей работы.

14 лет назад
Aleksim
67 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров