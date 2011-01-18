kamsputnik

Купил сервер vps - админка webmin до этого пользовался обычным хостингом с админкой c-panel, но там не хватало под мой проект мощностей, короче нужно прикрутить к впс-у php, mysql, и показать ...
Настройка сервера/ПО8 заявок
Закрыт
14 лет назад
Купил сервер vps - админка webmin до этого пользовался обычным хостингом с админкой c-panel, но там не хватало под мой проект мощностей, короче нужно прикрутить к впс-у php, mysql, и показать ...
Вернуть DLE сайт в поиск Яндекса на прежние позиции Имею варез сайт - стала посещаемость 2500 уников в сутки и сайт резко исчез из поисковика Яндекс, а именно этот поисковик приводил основных ...