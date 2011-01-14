Я знаю, что ничего программировать или писать специального ПО для выполенения моей задачи не требуется. Требуется всего лишь настроить. Настроить VPN доступ к домашнему компьютеру (Win 7 32 bit) для того, чтобы использовать его в ...
Настроить vps
Купил сервер vps -
админка webmin
до этого пользовался обычным хостингом с админкой c-panel, но там не хватало под мой проект мощностей, короче нужно
прикрутить к впс-у php, mysql, и показать куда и как копировать файлы, чтобы наконец интернет увидел мой сайт, и где вход в php myadmin, ну может пара вопросов по пути еще будет.
сотрудничаем мне пишете что делать, делаю я сам, т.е. вам не даю реквизиты входа в vps
для сотрудничества: icq 401359269
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