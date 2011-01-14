Настроить vps

Купил сервер vps -

админка webmin

до этого пользовался обычным хостингом с админкой c-panel, но там не хватало под мой проект мощностей, короче нужно

прикрутить к впс-у php, mysql, и показать куда и как копировать файлы, чтобы наконец интернет увидел мой сайт, и где вход в php myadmin, ну может пара вопросов по пути еще будет.

сотрудничаем мне пишете что делать, делаю я сам, т.е. вам не даю реквизиты входа в vps

для сотрудничества: icq 401359269