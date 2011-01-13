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Установить SQL сервер для 1С 8.1
На железо надо поставить SQL сервер для работы в 1С 8.1 через SQL, 1C работает файлово, настроить 1С чтобы работало через SQL .. обращаться строго в в аську 8313931
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