Установить SQL сервер для 1С 8.1

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На железо надо поставить SQL сервер для работы в 1С 8.1 через SQL, 1C работает файлово, настроить 1С чтобы работало через SQL .. обращаться строго в в аську 8313931

SQL
14 лет назад
Aset_Aday
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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