Настройка red5

1) надо убрать задержки звука и видео при трансляциях

2) решить проблему с эхо при двустороннем общении не через гарнитуру

3) надо решить чтото с тем что некоторые юзеры не могут транслировать

вот лог из экшинскрипта:

Reading configuration... Initializing...

Connecting...

NetConnection.Connect.Failed

видимо файрвол или прокси

4) проверить настройки безопасности, чтоб все было как надо