Настройка red5

$100
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  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки129 просмотров

1) надо убрать задержки звука и видео при трансляциях

2) решить проблему с эхо при двустороннем общении не через гарнитуру

3) надо решить чтото с тем что некоторые юзеры не могут транслировать

вот лог из экшинскрипта:

Reading configuration... Initializing...

Connecting...

NetConnection.Connect.Failed

видимо файрвол или прокси

4) проверить настройки безопасности, чтоб все было как надо

14 лет назад
VasilevskyVadim
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров