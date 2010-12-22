Здравствуйте,нужна установка и настройка сервер (nginx)
Настройка red5
1) надо убрать задержки звука и видео при трансляциях
2) решить проблему с эхо при двустороннем общении не через гарнитуру
3) надо решить чтото с тем что некоторые юзеры не могут транслировать
вот лог из экшинскрипта:
Reading configuration... Initializing...
Connecting...
NetConnection.Connect.Failed
видимо файрвол или прокси
4) проверить настройки безопасности, чтоб все было как надо
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