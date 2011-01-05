Я знаю, что ничего программировать или писать специального ПО для выполенения моей задачи не требуется. Требуется всего лишь настроить. Настроить VPN доступ к домашнему компьютеру (Win 7 32 bit) для того, чтобы использовать его в ...
Настроить сервер Lineage II
Необходимо на ubuntu настроить сервер Lineage II Gracia Final
Сроки, цена?
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