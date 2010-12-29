Имеется впс http://www.server4you.com/vserver/vserver-details.php?products=0 ПО установлено(nginx, apache, php, mysql, xcacher), но требуется настроить. Слишком низкие результаты теста производительности. Настроить требуется под 1С битрикс. Если же поднять производительность не получится, то нужно заключение по ...
Настройка биллинга. Для опытных!
Необходим человек который хорошо знает разные биллинг системы.
Для поддержки и настройки системы с интегрированной системой тикетов.
От вас жду примеры работ - описание тех скриптов с которыми пришлось работать.
Мы хотим от системы прежде всего это:
1. биллинг возможность выставления счетов и оплаты через электронные деньги/или выставление счета
2. Система тикетов/проектов для общения с клиентами и разграничениями по уровню доступа к определенным полям: как то клиенты видят одно, админы другое, вэбмастер третье и т.п.
Не предлагайте написание своего с 0 это не интересно.
В идеале нужен человек для настройки и поддержки клиентов по вопросам биллинга и хостинга и знающий как работает джумла.
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