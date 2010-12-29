Настройка биллинга. Для опытных!

Необходим человек который хорошо знает разные биллинг системы.

Для поддержки и настройки системы с интегрированной системой тикетов.

От вас жду примеры работ - описание тех скриптов с которыми пришлось работать.

Мы хотим от системы прежде всего это:

1. биллинг возможность выставления счетов и оплаты через электронные деньги/или выставление счета

2. Система тикетов/проектов для общения с клиентами и разграничениями по уровню доступа к определенным полям: как то клиенты видят одно, админы другое, вэбмастер третье и т.п.

Не предлагайте написание своего с 0 это не интересно.

В идеале нужен человек для настройки и поддержки клиентов по вопросам биллинга и хостинга и знающий как работает джумла.