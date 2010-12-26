Установить Asterisk+ FreePBX на CentOS

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Требуется установить Asterisk+ FreePBX на CentOS по SSH.

И по ходу записать инструкцию - как это сделали.

AsteriskCentOS
14 лет назад
xider
Стас 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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