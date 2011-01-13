Консультация по установке ssl сертификата

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок201 просмотр

Нужно помочь установить ssl сертификат для домена.

Конфиг сервера стандартный - CentOS, apache, direcadmin

прошу писать тех кто может именно проконсультировать по этому вопросу, потому что понятное дело рута я дать не могу...

там с лета 2010 года какие-то изменения с введением промежуточного сертификата, щас совсем нет времени разбираться...

ApacheCentOS
14 лет назад
sergey86
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Спасибо, разобрались, результатом доволен, всё работает :)
Очень приятный в общении заказчик. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад