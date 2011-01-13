Консультация по установке ssl сертификата

Нужно помочь установить ssl сертификат для домена.

Конфиг сервера стандартный - CentOS, apache, direcadmin

прошу писать тех кто может именно проконсультировать по этому вопросу, потому что понятное дело рута я дать не могу...

там с лета 2010 года какие-то изменения с введением промежуточного сертификата, щас совсем нет времени разбираться...