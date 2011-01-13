1) надо убрать задержки звука и видео при трансляциях 2) решить проблему с эхо при двустороннем общении не через гарнитуру 3) надо решить чтото с тем что некоторые юзеры ...
Консультация по установке ssl сертификата
Нужно помочь установить ssl сертификат для домена.
Конфиг сервера стандартный - CentOS, apache, direcadmin
прошу писать тех кто может именно проконсультировать по этому вопросу, потому что понятное дело рута я дать не могу...
там с лета 2010 года какие-то изменения с введением промежуточного сертификата, щас совсем нет времени разбираться...
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