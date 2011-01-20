Требуется установить Asterisk+ FreePBX на CentOS по SSH. И по ходу записать инструкцию - как это сделали.
Настройка впс
Имеется впс http://www.server4you.com/vserver/vserver-details.php?products=0
ПО установлено(nginx, apache, php, mysql, xcacher), но требуется настроить. Слишком низкие результаты теста производительности. Настроить требуется под 1С битрикс.
Если же поднять производительность не получится, то нужно заключение по причине низкой производительности , подкрепленное данными тестов.
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