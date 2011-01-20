Настройка впс

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок170 просмотров

Имеется впс http://www.server4you.com/vserver/vserver-details.php?products=0

ПО установлено(nginx, apache, php, mysql, xcacher), но требуется настроить. Слишком низкие результаты теста производительности. Настроить требуется под 1С битрикс.

Если же поднять производительность не получится, то нужно заключение по причине низкой производительности , подкрепленное данными тестов.

ApacheMySQLNginxPHP
14 лет назад
duxxlless
Андрей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtPro
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все в срок и как просили, провел тесты и дал советы по последующей эксплуатации. Очень доволен сотрудничеством.
Рад сотрудничеству. Надеюсь не последний раз. Нет проблем с пониманием и оплатой, что ценится порой больше всего.

Заявки фрилансеров

ArtPro
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад