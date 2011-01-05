Я знаю, что ничего программировать или писать специального ПО для выполенения моей задачи не требуется. Требуется всего лишь настроить. Настроить VPN доступ к домашнему компьютеру (Win 7 32 bit) для того, чтобы использовать его в ...
Установка и настройка продуктов Atlassian на Linux
Исходные данные.
Данные для входа в админку роутера:
IP - ****
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Данные для сервера:
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На сервере стоит дистрибутив на основе Ubuntu (http://www.zentyal.com/en/products/server/)
На сервере 2 диска. Система и бекапы/файлохранилище.
Настройка работы.
На роутере сделать себе проброс портов на сервер и всего нужного чтобы удаленно его админить.
Надо починить.
Бекапы перестали делаться так как неверно определяется размер диска. Надо починить. Бекапить систему и шары самбы.
Надо установить.
Установить и настроить совместное взаимодействие 5 продуктов Atlassian (http://www.atlassian.com/). Bamboo, Confluence, FishEye, JIRA, GreenHopper for JIRA.
Доступ к продуктам и документации:
https://my.atlassian.com/products/index
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Соответственно придется иметь там SVN (нужна веб-морда для работ с ним в локалке).
Нужен MySQL с PHPMyAdmin для локалки.
Нужен PostgreSQL и веб-морда для локалки.
Нужна папка расшаренная в самбе где можно будет делать свои виртуалхосты для тестов сайтов в локалке. Хосты надо удобно создавать (минимальный вариант - подробная инструкция как делать руками).
Все новосозданное должно бекапиться.
Преимущество будет у тех кто уже работал с продуктами Atlassian. Соотв. указывайте свой опыт в этом деле.
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