Установка и настройка продуктов Atlassian на Linux

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  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки158 просмотров

Исходные данные.

Данные для входа в админку роутера:

IP - ****

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Данные для сервера:

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На сервере стоит дистрибутив на основе Ubuntu (http://www.zentyal.com/en/products/server/)

На сервере 2 диска. Система и бекапы/файлохранилище.

Настройка работы.

На роутере сделать себе проброс портов на сервер и всего нужного чтобы удаленно его админить.

Надо починить.

Бекапы перестали делаться так как неверно определяется размер диска. Надо починить. Бекапить систему и шары самбы.

Надо установить.

Установить и настроить совместное взаимодействие 5 продуктов Atlassian (http://www.atlassian.com/). Bamboo, Confluence, FishEye, JIRA, GreenHopper for JIRA.

Доступ к продуктам и документации:

https://my.atlassian.com/products/index

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Соответственно придется иметь там SVN (нужна веб-морда для работ с ним в локалке).

Нужен MySQL с PHPMyAdmin для локалки.

Нужен PostgreSQL и веб-морда для локалки.

Нужна папка расшаренная в самбе где можно будет делать свои виртуалхосты для тестов сайтов в локалке. Хосты надо удобно создавать (минимальный вариант - подробная инструкция как делать руками).

Все новосозданное должно бекапиться.

Преимущество будет у тех кто уже работал с продуктами Atlassian. Соотв. указывайте свой опыт в этом деле.

LinuxMySQLPostgreSQLUbuntu
14 лет назад
siddartha
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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