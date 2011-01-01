Настроить Redmine

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Закрыт3 заявки86 просмотров

Необходима помощь человека в настройке Redmine на VPS. Постоянно вылетает ошибка Internal error 500. Нужно обновить до последнего релиза и настроить нормальную работу Redmine

14 лет назад
Joyd
52 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад