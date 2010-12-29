Необходим человек который хорошо знает разные биллинг системы. Для поддержки и настройки системы с интегрированной системой тикетов. От вас жду примеры работ - описание тех скриптов с которыми пришлось работать. ...
Домашний VPN
Я знаю, что ничего программировать или писать специального ПО для выполенения моей задачи не требуется. Требуется всего лишь настроить. Настроить VPN доступ к домашнему компьютеру (Win 7 32 bit) для того, чтобы использовать его в качестве шлюза выхода в Интернет.
ЦЕЛИ
1) Имеем ноутбук «А» (WinXP, Win 7 32bit, Win 7 64 bit), подключенный к какой-то Wi-Fi сети «Х» с выходом в Интернет.
2) Данная сеть блокирует доступ к блогам, сайтам социальных сетей, мессенджеров и т.д.
3) Имеем домашний компьютер «В», постоянно подключенный к сети Интернет (ADSL 1Mbit)
4) Создаем VPN соединение между ноутбуком «А» и домашним компьютером «В»
5) Весь VPN трафик шифруется
6) Ноутбук «А» использует домашний компьютер «В» в качестве сервера, обрабатывающего запросы
7) Ноутбук «А» «дышит в полную грудь»
ВАЖНО
Настроить многопользовательский доступ к домашний компьютер «В» по паролям
Имеются неудачные попытки настройки домашнего VPN. Информация к размышлению:
VPN в текущей конфигурации не возможен из-за особенностей провайдера: провайдер предоставляет один IP для всех клиентов. Следовательно у компьютера B нет реального IP адреса и подключится к нему не представляется возможным. Единственным возможным вариантом в данной конфигурции является использование виртуальной прослойки в виде программы аналогичной ВПН, но объединение будет производится через сторонние сервера (траффик шифруется, но объединение не напрямую) и прокси. Т.е. прокси едиственный выход.
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