Домашний VPN

Я знаю, что ничего программировать или писать специального ПО для выполенения моей задачи не требуется. Требуется всего лишь настроить. Настроить VPN доступ к домашнему компьютеру (Win 7 32 bit) для того, чтобы использовать его в качестве шлюза выхода в Интернет.

ЦЕЛИ

1) Имеем ноутбук «А» (WinXP, Win 7 32bit, Win 7 64 bit), подключенный к какой-то Wi-Fi сети «Х» с выходом в Интернет.

2) Данная сеть блокирует доступ к блогам, сайтам социальных сетей, мессенджеров и т.д.

3) Имеем домашний компьютер «В», постоянно подключенный к сети Интернет (ADSL 1Mbit)

4) Создаем VPN соединение между ноутбуком «А» и домашним компьютером «В»

5) Весь VPN трафик шифруется

6) Ноутбук «А» использует домашний компьютер «В» в качестве сервера, обрабатывающего запросы

7) Ноутбук «А» «дышит в полную грудь»

ВАЖНО

Настроить многопользовательский доступ к домашний компьютер «В» по паролям

Имеются неудачные попытки настройки домашнего VPN. Информация к размышлению:

VPN в текущей конфигурации не возможен из-за особенностей провайдера: провайдер предоставляет один IP для всех клиентов. Следовательно у компьютера B нет реального IP адреса и подключится к нему не представляется возможным. Единственным возможным вариантом в данной конфигурции является использование виртуальной прослойки в виде программы аналогичной ВПН, но объединение будет производится через сторонние сервера (траффик шифруется, но объединение не напрямую) и прокси. Т.е. прокси едиственный выход.