Прикрутить и настроить форум IPB к сайту

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Завершен3 заявки114 просмотров

На сайте еще никогда не было форума, нужно поставить Nulled IBP верисии 3,0,5

База MySQL под него уже создана.

MySQL
14 лет назад
miishl
Михаил 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад
$20
1 день
Илья все сделал грамотно и быстро! Рекомендую как хорошего специалиста!
Отличный заказчик. Мгновенная оплата. Буду рад, если случится поработать с Михаилом ещё.

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krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад