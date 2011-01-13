Помочь сайту на WP

Есть VPS. На нем apache+nginx трудятся для работы сайта на WP. Сайт иногда (раз в неделю, 2-3 дня) умирает. Причина в самом сервере, настройках apache, nginx'a или WP непонятно.

Все вопросы пожалуйста в лс.

Не забывайте указывать бюджет.