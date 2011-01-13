Помочь сайту на WP

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Закрыт4 заявки174 просмотра

Есть VPS. На нем apache+nginx трудятся для работы сайта на WP. Сайт иногда (раз в неделю, 2-3 дня) умирает. Причина в самом сервере, настройках apache, nginx'a или WP непонятно.

Все вопросы пожалуйста в лс.

Не забывайте указывать бюджет.

ApacheNginxWordPress
14 лет назад
prostouser
Иван 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$35
1 день

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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад