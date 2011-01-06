Оптимизация сайта под Yandex, Google

Доброй ночи.

Нужен человек который проведет оптимизацию всех страниц сайта по определенным поисковым запросам под Yandex и Google.

Список ключевых фраз и сам сайт предоставлю при личном общении.

Оставляйте примерную цену и контакты, можете писать в PM.

Оплата WMR.