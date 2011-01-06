Оптимизация сайта под Yandex, Google

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки212 просмотров

Доброй ночи.

Нужен человек который проведет оптимизацию всех страниц сайта по определенным поисковым запросам под Yandex и Google.

Список ключевых фраз и сам сайт предоставлю при личном общении.

Оставляйте примерную цену и контакты, можете писать в PM.

Оплата WMR.

14 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Работу выполнил отлично, Рекомендую!
Оплату получил, в процессе были некоторые недоразумения, но все отлично, очень быстро нашли общий язык. Спасибо за работу, надеюсь продолжим в дальнейшем. Всем рекомендую :)

Заявки фрилансеров

myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад