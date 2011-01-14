Необходим прогон по каталогам

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Завершен6 заявок185 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходим прогон по каталогам (желательно трастовые сайты).

Тематика сайта: строительная

Интересует: комплекс работ, ручной или авто., срок выполнения, цена.

14 лет назад
Elait
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
6 дней
Игорь как всегда сделал быстро и качественно прогон по каталогам. Всем рекомендую работать с Игорем, это ответственный, исполнительный и приятный в общении человек.
С оплатой проблем не возникало

Заявки фрилансеров

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад