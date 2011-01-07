Регистрация в каталогах и добавление объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок299 просмотров

Необходима регистрация в каталогах, поисковых системах. Добавление объявлений на доски.+ Подтверждение то что приходит на почту нужно будет подтверждать. Ручками или автомат не важно, главное результат. Сайт скину в личку. Оплата после предоставления отчета и его проверки. Интересует цена и какие услуги вы можете предложить по этой работе.

14 лет назад
pavelmanager
Пабло 
31 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

angels85
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Результаты совершенно не оправдали ожидания, вместо обещанных 10 тиц и много много беков, получил практически 0.

Заявки фрилансеров

angels85
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад