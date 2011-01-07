Завести креативные тизеры в тизерных сетях

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Есть 5 сайтов стоматологий, нужно завести креативные тизеры в тизерных сетях.

Навыки и понимание:

1. Умение формулировать целевые рекламные сообщения, нужно уметь придумывать "громкие фразы"

2. Подбор и обработка зовущих картинок

3. Четкий таргетинг при заведении на основании требований заказчика

4. Целевые страницы, куда ведут тизеры

5. Метка GA всех URL

6. аккуратность и структурирование заводимых кампаний

Два варианта сотрудничества и оплаты:

1. За единоразовое первичное заведение тизеров указываем цену отдельно.

2. В дальнейшем возможно ведение этих кампаний, периодическое обновление тизеров, мониторинг, оптимизация. Оплата только за ведение, все аккаунты будут пополняться заказчиком, за данную услугу ежемесячную цену указывать тоже отдельно.

14 лет назад
CreatePromote
Екатерина 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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