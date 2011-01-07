Есть много статей (100+), уже опубликованных на ezinearticles и isnare.com. Каждая заточена на один ключевик. Надо их изменить (рерайт или еще как, для уникальности контента) и засабмитить на максимально возможное количество каталогов статей, кроме ...
Завести креативные тизеры в тизерных сетях
Есть 5 сайтов стоматологий, нужно завести креативные тизеры в тизерных сетях.
Навыки и понимание:
1. Умение формулировать целевые рекламные сообщения, нужно уметь придумывать "громкие фразы"
2. Подбор и обработка зовущих картинок
3. Четкий таргетинг при заведении на основании требований заказчика
4. Целевые страницы, куда ведут тизеры
5. Метка GA всех URL
6. аккуратность и структурирование заводимых кампаний
Два варианта сотрудничества и оплаты:
1. За единоразовое первичное заведение тизеров указываем цену отдельно.
2. В дальнейшем возможно ведение этих кампаний, периодическое обновление тизеров, мониторинг, оптимизация. Оплата только за ведение, все аккаунты будут пополняться заказчиком, за данную услугу ежемесячную цену указывать тоже отдельно.
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