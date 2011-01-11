Приватный проект для Смирнов Никита (weblad)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка124 просмотра

Провести внутреннюю оптимизацию сайта, в соответствии с оговоренными ранее пунктами.

14 лет назад
postal390
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$300
3 дня
Отличное работа, все сделано в соответствии с требованиями.
Отличный, грамотный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад