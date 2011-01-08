Нужно разместить статьи анонсов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки349 просмотров

Нужно разместить мои статьи с сылками на мои сайты , на сайтах которые принимают статьи. Сайты должны бить популярные с больши тиц от 300.

Всего нужно разместить статьи на 3 сайта . Ваши предложения. Гтов платить по 10 рублей за размещенную статью .

От вас количество сайтов их показатели , ваши цены на размещение 1 статьи и ваша аська.

14 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров