Новостники в онлайн издание

Шаблонные заявки сразу отклоняются.

Требуются сотрудники на утренние часы и дневное время!!!

Работа организованатаким образом - Вы пишите в конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она автоматически всё оформляет. Не надо изменять размеры картинок, выравнивать текст и прочее. У журналиста работа - писАть. Над другими задачами уже подумали программисты и разработчики.

Категории - Экономика | Происшествия | Спорт | Авто | Наука и техника | Культура | Любовь и Отношения |

Удаленная работа на основе индивидуального плана.

Условия:

Наличие безлимитного скоростного интернета

Умение чётко формулировать мысли (при обработке текста это необходимо)

Владение русским языком и всеми его приёмами в совершенстве

Возраст и пол не имеют особого значения

Наличие Skype/icq ОБЯЗАТЕЛЬНО! (Указать номер в заявке!!! а так же e-mail - все данные скрыты и доступны только нам!)

Мы оплачиваем вашу связь, если этого будет требовать работа.

Важно:

• знание информационного поля, умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию, определять наиболее значимые новости

• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком

• базовые навыки публикации текстов в интернете

• стабильный доступ в интернет

http://NewsEra.ru

Вся информация об оплате в прикреплённом документе. Если система работы вас не устраивает, не надо писать своё мнение по этому поводу. У нас всё отлично работает и развивается.

Если вы ознакомились с документом об оплате и всей представленной здесь информации, пишите в ICQ 391735408

Или Skype: fonos.ru

При том, заявка здесь должна быть оставлена, иначе кандидатура не рассматривается!