Новостники в онлайн издание

КопирайтингЗавершен37 заявок2047 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Шаблонные заявки сразу отклоняются.

Требуются сотрудники на утренние часы и дневное время!!!

Работа организованатаким образом - Вы пишите в конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она автоматически всё оформляет. Не надо изменять размеры картинок, выравнивать текст и прочее. У журналиста работа - писАть. Над другими задачами уже подумали программисты и разработчики.

Категории - Экономика | Происшествия | Спорт | Авто | Наука и техника | Культура | Любовь и Отношения |

Удаленная работа на основе индивидуального плана.

Условия:

Наличие безлимитного скоростного интернета

Умение чётко формулировать мысли (при обработке текста это необходимо)

Владение русским языком и всеми его приёмами в совершенстве

Возраст и пол не имеют особого значения

Наличие Skype/icq ОБЯЗАТЕЛЬНО! (Указать номер в заявке!!! а так же e-mail - все данные скрыты и доступны только нам!)

Мы оплачиваем вашу связь, если этого будет требовать работа.

Важно:

• знание информационного поля, умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию, определять наиболее значимые новости

• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком

• базовые навыки публикации текстов в интернете

• стабильный доступ в интернет

http://NewsEra.ru

Вся информация об оплате в прикреплённом документе. Если система работы вас не устраивает, не надо писать своё мнение по этому поводу. У нас всё отлично работает и развивается.

Если вы ознакомились с документом об оплате и всей представленной здесь информации, пишите в ICQ 391735408

Или Skype: fonos.ru

При том, заявка здесь должна быть оставлена, иначе кандидатура не рассматривается!

13 лет назад
protasevich
Вероника 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
candles
Анна 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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