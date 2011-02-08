Требуется рерайтер со знанием игровой сферы

Шаблонные заявки сразу отклоняются. Требуются сотрудники на утренние часы и дневное время!!! Работа организованатаким образом - Вы пишите в конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она ...
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Нужен ответственный рерайтер со знанием игровой сферы.
Основная задача - рерайтить обзоры MMORPG игр на уровне wikipedia. Например, тот же WoW - 38000 зн. б.п.
Объем работы (более около 1000000 зн) может быть отдан одному исполнителю, при приличных темпах работы.
Обязательное условие - отсутствие пунктуационных, орфографических и стилистических ошибок. Не уверены в себе - заявку не подавайте.
По поводу оплаты - по собеседованию 15-25р за 1000 зн. бп.
В заявке напишите о своем игровом опыте и сколько знаков в день сможете рерайтить.
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