Требуется рерайтер со знанием игровой сферы

Нужен ответственный рерайтер со знанием игровой сферы.

Основная задача - рерайтить обзоры MMORPG игр на уровне wikipedia. Например, тот же WoW - 38000 зн. б.п.

Объем работы (более около 1000000 зн) может быть отдан одному исполнителю, при приличных темпах работы.

Обязательное условие - отсутствие пунктуационных, орфографических и стилистических ошибок. Не уверены в себе - заявку не подавайте.

По поводу оплаты - по собеседованию 15-25р за 1000 зн. бп.

В заявке напишите о своем игровом опыте и сколько знаков в день сможете рерайтить.