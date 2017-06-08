Не ленюсь во время неё, люблю, ценю, горжусь!..

Свободное владение серией графических программ:

Photoshop, Illustrator, Flash, Corel, Dreamweaver, In Design;

Рисунок от руки с самого детства, подкреплённый классической постановкой в художественной школе;

Профессиональная фотосъёмка в разнообразных жанрах со своей техникой;

Опыт работы с требовательными заказчиками;

Не ограничиваю себя операционными системами компьютера. Работаю как на PCюке, так и на MACе.

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