Требуется рерайтер новостей на сайт о системе Android - статьи о новинки смартфонов, новости компаний, обзоры девайсов. Оплата от 1WMZ за 1 тыс символов. Работа на постоянной основе, от 3-4 статей в неделю. Писать на ...
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В рекламное агентство (креатив) нужен КРЕАТИВНЫЙ копирайтер. Обеспечиваем интересными разносторонними проектами (нейминг, сценарии,рекламные компании...), творческой атмосферой, стабильной заработной платой, уютным рабочим местом в центре Подола.
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