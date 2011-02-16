Требуется 2 автора на постоянную работу (5/2)

Здравствуйте, ув. фрилансеры, мне нужны 2 рерайтера, которые готовы работать на постоянной основе по цене 0,8 уе/1000 зн. Рерайт материалов, которые я буду предоставлять или самостоятельный поиск материалов, в зависимости от обстоятельств. Работа в режиме 5 раб. дней и 2 выходных. Требуемый объем рерайта около 10 тыс. знаков в день от каждого автора. Прием заказа - обед-вечер, отдать готовую работу необходимо до обеда-вечера след. дня. То есть времени по идее достаточно.

!!!Оплата понедельная!!! - в конце недели - вы сдаете отчет о проделанной работе - пример я вам дам, и получаете в течение дня оплату.

Если вас устраивают условия - милости прошу!

С ув.Татьяна