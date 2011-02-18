Журналу требуются копирайтеры и новостники

Для интернет-журнала «Я имею право!» (http://www.impravo.ru) требуются авторы статей на «жизненную» тематику + новостники

КОПИРАЙТЕРЫ (журналисты):

Темы для статей:

- защита прав потребителей во всевозможных сферах

- полезные инструкции к действию по защите прав, получению положенных благ

- раскрытие лохотронов и обманов

- полезные истории о том, как Вы победили своих обидчиков и вышли из той или иной ситуации.

- аналитические обзоры

- и т.п. Все что касается наших с вами прав. Так же интересны сравнительные обзоры тех или иных товаров: советы как правильно выбрать ту или иную вещь

Структура статей должна быть следующая:

1. Описываем актуальную проблему: чем грозит, что такое, где можно встретить

2. Подробно рассказываем как правильно выйти из сложившейся ситуации

3. Выводы

Каждое решение проблемы необходимо подкрепить ссылками на действующее законодательство России (с указанием статьи).

Объем каждой статьи 4-8 тысяч символов (с пробелами).

Оплата – 150 рублей за 1000 знаков.

Примеры статей, которые идеально подойдут:

http://impravo.ru/haveright/153-pollitra-vdrebezgi.html

http://impravo.ru/investigation/435-tumannyj-gost.html

http://impravo.ru/haveright/150-pereocenka-cennikov.html

http://impravo.ru/haveright/407-magazin-skidka-vozvrat.html

Сферы – любые, которые интересны массовому пользователю. В статьях желательно приводить живые примеры из жизни. Стиль – никакого официоза. Никаких копипастов из законов километрами. Статья по максимум должна быть написана простым человечным языком, понятным любому человеку.

От Вас – примеры статей на любые темы (по возможности юридические) которые Вы уже написали – для оценки Ваших способностей, а так же список тем, которые Вы могли бы освятить. Если темы понравятся – будет заказ Вам на написание статьи. Сообщения вида "готов к сотрудничеству" (и всё) сразу будут удалятся. Предлагайте темы, которые Вы бы могли освятить!

Только копирайт, никакого рерайта близко! Вы можете взять за основу какую-то статью (тему) и полностью ее переработать и переписать, но не передирать меняя слова местами! Все примерные источники информации по данной тематике известны (в том числе и оффлайн), поэтому будет жесткий контроль. В случае подозрений на копипаст или рерайт - отказ в оплате. Мы заинтересованы в долговременном и плодотворном сотрудничестве!

ВНИМАНИЕ: Все права на статью полностью переходят нам.

НОВОСТНИКИ:

Если вы, читая новости где-либо, увидели новость, которая касается изменений в какой-то важный закон, или новость, которая вносит изменения в нашу повседневную жизнь, в общем будет интересна читателям нашего журнала – Вы можете переписать ее и предложить нам. Стоимость за одну новость – 100 рублей. Количество символов – любое.

Требования:

- новость должна иметь федеральное значение (интересна всем жителям России, а не только одного региона)

- новость должна быть интересна обычным людям, а не специалистам в узких областях.

- текст уникальный, т.е. новость Вы должны переработать без потери смысла. Разрешено использовать цитаты из информационных агентств или высказывания официальных лиц по новости.

В общем, читая новости, помните, что Вы можете заработать предложив эту новость нам. Пишите здесь на странице краткое содержание новости и если она нам подойдет – мы закажем Вам ее переработку.

Сообщения скрываются, поэтому можете оставлять все тут. В личку пожалуйста не пишите списки тем – пусть все будет сосредоточено на этой странице (она регулярно просматривается) чтобы было удобнее отслеживать.