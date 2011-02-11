Сделали редизайн сайта. Нужно взять существующий движок и натянуть на новый дизайн. оставляйте пожалуйста свои координаты (ICQ, Skype) вышлю техническое задание по запросу
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Дизайн готов. Смотрите ТЗ. оставляйте цены, сроки и координаты. Я с вами свяжусь заранее благодарюВеб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Здравствуйте уважаемые специалисты. Ест верстка. Нужно сайт посадить на МодХ. Оставляйте пожалуйста свои координаты. Я с вами свяжусь. заранее благодарю)Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Здравствуйте Уважаемые дизайнеры. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ!!! Нужен человек который умеет работать с текстом (информационный дизайн). Красивые картинки не нужны! Только работа с текстом. оставляйте свои координаты ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте уважаемые программисты. Посмотрите пожалуйста ТЗ. Скажите по нему цену общую и цену по отдельным блокам. Сроки и на каком движке будете делать проект. ссылка на скачивание ТЗ в доке http://dl.dropbox.com/u/22313049/%D0%A2%D0%97%20v.2.doc/%D0%A2%D0%97%20v.2.doc ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Которая будет автоматически ложить текстуру на 3D изделие в интернет магазине. Изделие будет покадровое/ Оставляйте координаты. Я с вами свяжусь. Заранее благодарю)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые Дизайнеры. Требуется нарисовать внутренние страницы для сайта. Главная готова, Стилистика тоже готова. Остается только сделать внутренние страницы. Все расскажу и покажу при общении преимущественно стиль дизайна Apple (закругленные углы и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Срочно нужен специалист по джумле. Оставляйте пожалуйста свои ICQ, Skype я с вами свяжусь заранее благодарю)Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Дизайн готов Смотрите прикрепленные файлы. оставляйте контакты В архиве Техническое Задание и макеты Бюджет? Сроки? Заранее благодарюВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Уважаемые программисты. нужен человек который до нового года сможет сверстать и поставить на hostCMS сайт. Оставляйте пожалуйста свои координаты я с вами свяжусь. И вышлю ТЗ Если с этим проектом справитесь будут ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад