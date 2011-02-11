anoin

Столов Михаил anoin

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Посадить на ModX

    $250

    Здравствуйте уважаемые специалисты. Ест верстка. Нужно сайт посадить на МодХ. Оставляйте пожалуйста свои координаты. Я с вами свяжусь. заранее благодарю)

    MODX
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен дизайнер сайтов

    $250

    Здравствуйте Уважаемые дизайнеры. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ!!! Нужен человек который умеет работать с текстом (информационный дизайн). Красивые картинки не нужны! Только работа с текстом. оставляйте свои координаты ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект для программиста

    $500

    Здравствуйте уважаемые программисты. Посмотрите пожалуйста ТЗ. Скажите по нему цену общую и цену по отдельным блокам. Сроки и на каком движке будете делать проект. ссылка на скачивание ТЗ в доке http://dl.dropbox.com/u/22313049/%D0%A2%D0%97%20v.2.doc/%D0%A2%D0%97%20v.2.doc ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать внутренние страницы сайта.

    $100

    Здравствуйте уважаемые Дизайнеры. Требуется нарисовать внутренние страницы для сайта. Главная готова, Стилистика тоже готова. Остается только сделать внутренние страницы. Все расскажу и покажу при общении преимущественно стиль дизайна Apple (закругленные углы и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать и поставить на hostCMS сайт

    $500

    Уважаемые программисты. нужен человек который до нового года сможет сверстать и поставить на hostCMS сайт. Оставляйте пожалуйста свои координаты я с вами свяжусь. И вышлю ТЗ Если с этим проектом справитесь будут ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад