Корпорація "Сварог Вест Груп" пропонує роботу для професіонала із створення та управління флеш-сайтом, знаннями програм: Coral Draw, Adobe Photoshop/Flash/Illustrator/InDesign та творчий підхід до вирішення поставлених задач. Офіс в місті Шепетівка Хмельницька область. Резюме надсилати на пошту: ...
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Требуются веб-дизайнеры для выполнения простейших переносов дизайнов сайтов с небольшими изменениями. Оплата - по десять долларов за сайт.
С предложениями обращаться только по icq: 6040712
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