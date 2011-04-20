Нужен дизайнер хорошего уровня

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок285 просмотров
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На удаленную работу требуется дизайнер хорошего уровня.

С опытом работы и хорошим портфолио.

С меня ТЗ, с Вас - отличный дизайн, ответственность, способность доводить работу до требуемого уровня.

Оплата после утверждения дизайна клиентом.

Кандидатам необходимо будет выполнить тестовое задание.

Обязательно оставляйте контакт icq !

Так же время вашего нахождения в сети в будние дни.

В личку писать не нужно.

Общение только в деловом стиле! Без «чувак» и т.д.

Оплата сдельная‚ по проектам.

- Разработка дизайна сайта (главная страница + 1,2 внутренних) – 1000-2000 руб. В зависимости от требований.

Требуемый уровень дизайна не ниже: http://pr-sport.ru/

13 лет назад
130design
Павел 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
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