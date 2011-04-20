Веб-дизайнер

$400
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок450 просмотров
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Здравствуйте.

Ищем хорошего дизайнера на удаленку.

Объем работы - до 4 макетов в месяц, зарплата - 400 у.е. Заказы регулярные, зарплата вовремя.

Обязательные требования:

- опыт работы и портфолио

- онлайн 4 часа в рабочее время (для нашего часового пояса рабочее время с 8 до 17 часов по московскому времени)

- ответственность, ибо требовательные мы...

Для жителей РФ трудовой договор.

Зарплата по Вашему желанию деньгами на банковскую карточку, WM/ЯД, или через сервис безопасных сделок. Дизайнерам из Казани или Уфы возможна оплата наличными.

Рассматриваются ссылки на портфолио, опыт и качество работ. Пол и возраст значения не имеют.

Вопросы по вакансии в личку.

Спасибо

13 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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