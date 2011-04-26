Требуется дизайнер, умеющий рисовать 2D

Требуется web-дизайнер, с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнера с опытом разработки дизайна под Drupal, Joomla ,Word Press, портфолио и уважительным отношением к срокам. От кандидата ожидаем: - ссылку на портфолио - цена (вилка цен) за дизайн главной и ...
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Разработка интерфейса для игр в соц сетях
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