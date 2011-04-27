Дизайнер и верстальщик, креативщик – в одном лице

И так, что мне нужно....

Мне нужен универстальный человек, который умеет красиво рисовать, который может верстать и тот, кто умеет креативно мыслить!

Задача будет заключаться в следующем:

В скором будущем мне нужно будет разработать несколько сайтов на разные тематики, сайты должны получиться СДЛ(тобиш для людей, а не для роботов)

Я называю вам будущую тематику и с какой целью делается сайт – вы делаете все остальное, продумываете, какая будет структура, чем будут заполнены разделы, как вообще в целом будет выглядеть будущий проект, все до мелочей.

Мне нужны качественные проекты, сделанные на совесть. В общем, мне нужен тот, кто умеет и может это все воплощать в жизнь, человек должен быть опытный, которому не надо объяснять, как работать.

Новичкам и школьникам не беспокоить! Мне нужны профессионалы!

Примеры работ "под ключ" обязательно. Все свои предложения писать сюда, отвечу всем.