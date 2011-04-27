Веб-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок129 просмотров
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Крупная интернет-компания ищет дизайнера веб-интерфейсов для разработки и развития высоконагруженных интернет-проектов.

Предсказать, как пользователь вероятнее всего будет перемещаться по сайту - задача нетривиальная. И нам нужен человек, который будет готов ее решать лучше, чем кто-либо другой.

Разработка классных стильных дизайнов сайтов с хорошо продуманной логикой путей пользователя, новые идеи по увеличению глубины просмотра сайтов или комментируемости новостей, команда единомышленников, внятная постановка задач и многое другое - вот что ждет вас на этой работе.

Требования:

Умение и готовность управлять поведением пользователей на сайте

Готовность скрупулезно продумывать детали дизайна интерфейса

Умение внятно и логично обосновать свою точку зрения

Очень важна готовность к командной работе

Высокий уровень организованности и ответственности

Чувство стиля

Умение быстро находить эффективные рабочие решения

Условия работы:

З/п от 50000 по результатам собеседования

Отличный удобный офис

Официальное трудоустройство

Куда обращаться: Елена Самбурская, (343) 202 12 32, 8 912 2674308, [email protected]

13 лет назад
Sambocka
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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