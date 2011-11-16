t-sputnik

Антон t-sputnik

 
44 годаРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
1C: Франчайзи

Компания М-Консалт - 1С: Франчайзи и Автоматизация.

Мы имеем широкий спектр предложений по работе для ИСПОЛНИТЕЛЕЙ в следующих областях

1С Программирование

Дизайн и верстка

Web - разработки

Гарантируем достойную оплату по выполнению проектов.

Условия сотрудничества с исполнителями.

1. Постановка задачи

2. Выполнение работ.

3. Согласование результатов

4. Пересылка результатов в конечном формате

5. 100% оплата

6. Возможные мелкие доработки

Базы данных
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $150
от 7 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга