1C: Франчайзи
Компания М-Консалт - 1С: Франчайзи и Автоматизация.
Мы имеем широкий спектр предложений по работе для ИСПОЛНИТЕЛЕЙ в следующих областях
1С Программирование
Дизайн и верстка
Web - разработки
Гарантируем достойную оплату по выполнению проектов.
Условия сотрудничества с исполнителями.
1. Постановка задачи
2. Выполнение работ.
3. Согласование результатов
4. Пересылка результатов в конечном формате
5. 100% оплата
6. Возможные мелкие доработки
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Базы данных
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от $200
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Веб-программирование
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от $10
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Прикладное ПО
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от $100
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Системное программирование
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от $150
от 7 дней
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Управление проектами
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от $500
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