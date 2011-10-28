Нужен простой логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок263 просмотра

Добрый день нужно сделать логотип: задумка есть. Я сбрасываю вам картинку вы ее редактируете как нужно и возвращаете обратно. Конечная работа должна быть в кореле так будет печататься.

14 лет назад
t-sputnik
Антон 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
14 лет назад
$25
1 день
Оперативно и стильно.
Очередной проект прошел на ура! Спасибо за сотрудничество! :)

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
14 лет назад

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