Нужен логотип для интернет-магазина

Задача в роди как проста...

вот ссылка http://en-shop.zp.ua

называется en-shop ( эн-шоп ) эн - Энергодар - город в котором находится магазин -Энергодар от слова Энергию дарит (расположена атомная станция) ну и ШОП - магазин =)

вот в место того логотипа что сейчас нужно придумать что то эдокое в стиле rozetka.com.ua, но не обязательно в стиле резетка.

жду ваших предложений!

Спасибо за внимание!