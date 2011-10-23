Требуется изобразить герб в круглой форме. Все фигуры должны быть реалистично вписаны. Все пропорции естественности должны быть соблюдены. Цвета должны быть соблюдены. Также требуется ч/б вариант подходящий для изготовления ...
WmPayCash
Логотип для сайта обмена электронных валют
Цвета сайта: Светло серый (металлик) , Белый
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