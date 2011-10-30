Логотип для интернет-магазина одежды A&F

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок555 просмотров

Необходимо создать логотип для интернет магазина.

Цвет: темно-бордовый, оттенки серого, черный (можно выбрать сочетания или выбрать один из цветов);

Надпись: brandmania, BRANDMANIA, Brandmania (или другой вариант слитного написания, например с разрядкой B R A N D M A N I A)

Стиль: Casual, elite, playful, elegantly sexual;

Нужен 1 вариант логотипа, который будет сделан из представленного скретча (до определения стоимости работ). Работа должна быть выполнена до четверга (27.10.2011).

Для референса о марке: www.abercrombie.com

14 лет назад
Qzar
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$80
3 дня
Основательный подход к делу. Благодарен за дополнительную помощь и конечный результат. Алла, спасибо большое!
Очень интересный проект. Владимир убедительный, понимающий и стремящийся вникнуть во все идеи, которые вы ему предоставите. Но при этом, он отчетливо понимает какой результат от вас ожидает. Сотрудничество - творческое, а оплата утвержденной работы полная и своевременная. Владимир, благодарю вас. Удач вам во всем!

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад