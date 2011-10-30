Доработка лого.
Логотип для интернет-магазина одежды A&F
Необходимо создать логотип для интернет магазина.
Цвет: темно-бордовый, оттенки серого, черный (можно выбрать сочетания или выбрать один из цветов);
Надпись: brandmania, BRANDMANIA, Brandmania (или другой вариант слитного написания, например с разрядкой B R A N D M A N I A)
Стиль: Casual, elite, playful, elegantly sexual;
Нужен 1 вариант логотипа, который будет сделан из представленного скретча (до определения стоимости работ). Работа должна быть выполнена до четверга (27.10.2011).
Для референса о марке: www.abercrombie.com
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Для сайта vsfoto.ru нужно отрисовать креативный логотип соответствующий названию УСИЛИТЕЛЬ ВКУСА и, соответственно, гармонично вписывающийся в дизайн сайта.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать логотип для вебмагазина, который будет заниматься продажей. В предложениях прошу указать примеры работ похожей тематики. Буду рад ответить на доп. вопросы или заполнить бриф.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт14 лет назад
-лого -фирменный стиль -шрифтыЗавершен14 лет назад
- $80
Пожелания по содержанию логотипа: 1. Надпись Скорость-Результат-Совесть; 2. Стрела, попавшая точно в середину яблока. Схематично или нет - решать вам. Желательно предоставить 2 варианта, поэтому и 2 победителя объявим. ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $100
Компания планирует заниматься различными современными (цифровыми) направлениями в медицине и стоматологии в частности от научных разработок до практического применения в клинике. Нужен креативный логотип который бы говорил о масштабности и современности намерений нашей компании.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
лого не сложный, но срочно нужен исходник (остался только jpg) задание только для тех кто может взяться прям сейчас и сделать за неск часов.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать связку: логотип, шапка и favicon Тематика: стереофотографии Логотип: 207х80 px с прозрачным фоном, фоновый цвет под логотипом будет #006699, в качестве одного из цветов можно использовать цвет #d30000, можно использовать текст ...Завершен14 лет назад
логотип Мetroskop realty service centre старый вариант для примерного образца прилагается возможно добавление минималистичного граф. элемента или трансформация в ...Закрыт13 лет назад
необходимо перевести логотип в вектор, дого есть в psdЗавершен14 лет назад