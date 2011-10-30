Логотип для интернет-магазина одежды A&F

Очень интересный проект. Владимир убедительный, понимающий и стремящийся вникнуть во все идеи, которые вы ему предоставите. Но при этом, он отчетливо понимает какой результат от вас ожидает. Сотрудничество - творческое, а оплата утвержденной работы полная и своевременная. Владимир, благодарю вас. Удач вам во всем!