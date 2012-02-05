Пожелания по содержанию логотипа: 1. Надпись Скорость-Результат-Совесть; 2. Стрела, попавшая точно в середину яблока. Схематично или нет - решать вам. Желательно предоставить 2 варианта, поэтому и 2 победителя объявим. ...
Создание логотипа для интернет-магазина
-лого
-фирменный стиль
-шрифты
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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