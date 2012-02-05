Создание логотипа для интернет-магазина

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Завершен29 заявок345 просмотров

-лого

-фирменный стиль

-шрифты

14 лет назад
lifescore
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$100
4 дня
Качественная работа, точно в сроки!
Спасибо за интересный проект, терпение и понимание) Мои рекомендации Сергею!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад