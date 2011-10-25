Персональный проект для SvetaSlava

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки126 просмотров

Доработка лого.

14 лет назад
Samurai_Jack
Кирилл 
51 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад
$50
1 день
Все суперпрофессионально! Светлана просто талант!
Быстрое утверждение, моментальная оплата, внимательное отношение и понимание. Вот за все это, моя благодарность Кириллу!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад